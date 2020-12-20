شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج هانى حمدى يعلن إصابته بفيروس كورونا: إيجابى دعواتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج هانى حمدى، إصابته بفيروس كورونا، منذ قليل، حيث جاءت نتيجة التحاليل الطبية إيجابية، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "الحمد لله على كل حال إيجابى كورونا دعواتكم"، وانهال متابعو المخرج هانى حمدى، بالدعوات له بالشفاء العاجل والسلامة فى أقرب وقت.

المخرج هانى حمدى فيس بوك يشار إلى أن آخر أعمال المخرج هانى حمدى فيلم ساعة رضا، وبطولة أحمد فتحى ودينا فؤاد وآيتن عامر وهالة فاخر وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومحمد سلام، وتأليف هشام يحيى، وإخراج هانى حمدى. كما أخرج أيضا فيلم "30 يوم فى العز" بطولة كل من: أحمد فلوكس وصوفينار وسليمان عيد وشيماء سيف وسعد الصغير ومحمود الليثى. وتدور أحداث الفيلم داخل السجن؛ إذ يساعد الغزولى كل من عدوى وسلوكة وعطوة ومنسى وسيد بلكونة على الهروب من السجن فى سبيل القيام بمهمة تستغرق 30 يومًا، وهى استعادة الملهى الليلى الخاص بصديقته شفيقة الذى ورثته عن زوجها الراحل، وتتنازع عليه مع ابن زوجها الذى يحاول القيام بأى شىء لإزاحتها من طريقه.

كانت هذه تفاصيل خبر المخرج هانى حمدى يعلن إصابته بفيروس كورونا: إيجابى دعواتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.