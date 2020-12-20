شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا قررت دوا ليبا أخذ قسط من الراحة بعيدًا عن زحمه جدول أعمالها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت النجمة العالمية دوا ليبا شهرًا حافلاً بالنجاحات وكان أبرزها تقديمها لـ"Studio 2054" مع عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، وقد قررت النجمة الشهيرة ان تأخذ قسط من الراحة وتدلل نفسها بعيدًا عن ضغوط العمل وجدولها المزدحم دائمًا.

التقطت عدسات مصورى "الباباراتزي" عدة صور لدوا ليبا ذات الـ(25 عامًا) خلال استمتاعها ببعض الوقت، حيث كانت النجمة الشهيرة تتنزه بصحبه كلبها دكستر، وذلك فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

اختارت دوا ليبا أن تظهر بإطلالة "كاجوال" بسيطة، اعتمدت على "بلوزة" باللون الأبيض و"جاكت" بإحدى درجات اللون الأخضر، إضافة الى بنطلون جينز فضفاض باللون الكحلى، فى حين اختارت دوا ليبا حذاءها من تصميم دار أزياء "Prada" ووصل سعره إلى 740 جنيهًا إسترلينيًا.

يذكر أن دوا ليبا طرحت مؤخرًا أغنية "Prisoner" مع النجمة العالمية مايلى سايروس، وهى الأغنية التى أحدثت ضجة وحققت نجاحًا كبيرًا بين عشاق الموسيقى والغناء فى العالم .