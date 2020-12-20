شكرا لقرائتكم خبر عن إيما روبرتس ترفع شعار "نشيطة حتى بفترة الحمل" قبل أيام من إنجابها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية إيما روبرتس أن تثبت للعالم أنها قادرة على البقاء ذات الإطلالة الأنيقة المميزة حتى خلال فترة الحمل.

ظهرت إيما روبرتس البالغة من العمر (29 عامًا) بعدد من الصور التى سجلتها عدسات مصورى "الباباراتزى" خلال تجولها وقيامها بإنجاز بعض المهام فى مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأثبتت النجمة الشهيرة أنها تتمتع بنشاط واضح حتي بالأيام الأخيرة من فترة الحمل، حيث كانت تتجول لفترة طويلة وتحمل صندوق كبير الحجم.

لم تتجاهل إيما روبرتس ارتداء القناع الواقى وذلك لكى تتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا "covid-19"، وقد اختارت النجمة الشهيرة أن ترتدى فستان "floral " بدون أكمام و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Lovisa Doen" وهو واحد من أكثر دور الأزياء المفضلة لدى أهم و أشهر نجمات العالم مثل تايلور سويفت وكاتى مارا وصوفى تورنور، وقد وصل سعر فستان إيما روبرتس الذى جمع بين البساطة والأناقة الى 139 جنيها إسترلينيًا.

كما ارتدت روبرتس سترة من الصوف بأحدى درجات اللون البيج، ولكى تكمل أناقة إطلالتها ارتدت نظارة شمس باللون البنى و هى من تصميم "Taylor Morris".

ويأتى هذا الظهور لأيما روبرتس بعد أسبوع واحد فقط من إعلان مصدر مقرب منها لصحيفة "Us Weekly" إنها ستنجب بعد أيام.