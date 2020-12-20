شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم يعلق على الجدل بعد نشر بوستر فيلم "صابر وراضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان أحمد آدم على الجدل بعد نشر بوستر واسم فيلمه الجديد "صابر وراضى" مقتبس من أغنية المطرب جورج وسوف: "هناك أكثر من 30 مليون فيلم ومسلسل اسمهم بأسماء أغانى.. يا جماعة والله مش مصدق والفيلم ملهوش علاقة بالأغنية.. وكلمة صابر وراضى مكتوبة على الميكروبصات".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى، خلال برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى: "كلمة صابر وراضى مش بتاعة حد والله.. أغنية صابر وراضى واحد بيتكلم عن العشق اللى مش طايلة.. والفيلم مهوش موضوع الأغنية.. ومش واخدها كأغنية، ولكن واخدها كلمة دارجة.. هو مسألة مادية ومليش علاقة بيها.. هو مشكلته مع المونتاج أحمد السبكى.. والفيلم بيتكلم عن التراضى.. أنت عاوز فلوس من أحمد السبكى خد منه.. ومليش دعوى بالقصة دى".

وتابع: "الفيلم مستوحى من قصة حقيقية.. والبوستر من نسخة أجنبى.. وماله بقى هو متمسك على الاسم والقصة كلها مختلفة عن الأغنية".

وحدثت مشادة بين أحمد آدم والشاعر فوزى إبراهيم، وقال أدم: "عيب فنان يتكلم فى الكلام ده.. واسمى الفيلم راضى صابر"، ويرد فوزى: "انت عاوز تتشهر باسم الأغنية"، ويرد آدم: "ولو عاوز اعمل اغنية اتشهر اعمل أغنية لحمو بيكا لو عاوز الشهرة.. وعيب إنك تتكلم فى الكلام ده ".

وقال الشاعر فوزى إبراهيم: "كل الإبداعات فى الدنيا التقاط جملة درجة لمساحة للفنان اللى بيحط روحه فيها تتحول من جملة دارجة إلى كلمة كبيرة حسبت للفنان.. مش معنى ان فيه حد سطى قبل كده ولم يحاسب.. وسهر الليالى رجع لأصحابه.. مشكلتى مش مع أحمد أدم ومشكلتى مع الإنتاج ومؤلف الفيلم.. الأغنية مش اتنست.. استغلال اسم مصنف لا مصنف آخر دون الرجوع لصاحبه.. وعاوزين حقنا الأدبى والمادى".

وانتهى النجم أحمد آدم من تصوير فيلمه الجديد "صابر وراضى"، الأيام الماضية ويدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج استعدادا لطرحه فى السينمات الفترة المقبلة، والعمل من إخراج أكرم فريد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول سائق يجسده "أحمد آدم"، والذى يكون دائما راضيا عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى فى السينمات.