شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد عدوية: فستان فرحى جبناه من لندن والمعجبات سببت لنا مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت زوجة الفنان أحمد عدوية خلال الجزء الثانى من لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن أول هدية من النجم أحمد عدوية كانت عروسة اسمها كيتى، وفستان فرحنا جبناه من لندن.

وأضافت: كنا فى مشاكل دائما بسبب المعجبات، وكانوا بييجوا تحت البيت ويخدوه، وكان يرد عليا أنا فنان مشهور ولازم يبقى ليا معجبين.

وتابعت: أحمد عدوية زوج فرفوش، بس المهم تعمله اللى هو عاوزه، وأحمد عدوية راجل عمره ما يتعوض.

وأشارت إلى أن عدوية يبدأ يومه بشور ويقعد فى ركن خاص بيه فى البيت اسمه ركن عدوية يشرب شاى وينتظر أحفاده أحمد وياسين يلعب معاهم.

وعلى جانب آخر قالت زوجة الفنان أحمد عدوية: عندنا موهبة جديدة فى العائلة أحمد محمد عدوية بيعزف أورج كويس جدا، وصوته حلو أوى.