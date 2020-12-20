شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية يكشف كواليس أغنية "زحمة يا دنيا زحمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد عدوية، إن أغنية زحمة يا دنيا زحمة جاءت فكرتها له عندما كان يأكل على عربية فول، وسمع واحد بيقول لزميله زحمة الدنيا زحمة.

وأضاف عدوية، خلال الجزء الثانى من لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، روحت للمنتج وقولتله هعملها أغنية وأصريت، وجبنا الموسيقار هانى شنوده ولحنها وكسرت الدنيا فى مصر، وما زالت مستمرة حتى الآن.

وقال النجم الكبير أحمد عدوية، أثناء استضافته مع الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج "واحد من الناس" الذى يُذاع على قناة الحياة، أنا لا أعرف حسن شاكوش أو حمو بيكا، ولم أهتم بأغانى المهرجانات أو أسمعها، ولكنى دائما أسمع أغانى الست "أم كلثوم".

وأضافت زوجته، ابنى ممثل شاطر أوى، ولكنه اختار الغناء ومركز فيه.

وأكد أن الراحل شعبان عبد الرحيم كانت تجمعنى به علاقة صداقة قوية، وكان مخلص أوى وبيغنى صح وكنت علطول أزوره فى المستشفى.