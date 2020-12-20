شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية: نجحت بجدارة كمطرب وفشلت كممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، إنه لم ينجح كممثل، ولكنه نجح كمؤدى؛ لأنه بالأساس مطرب، وحقق نجاحا كبيرا بأغانيه وحفلاته فى مصر وخارجها.

وقال: من أكثر الأفلام التى أحبها فيلم "حسن بيه الغلبان" لأنى تعبت فيه، وبيعبر عن حاجات وذكريات فى حياتى.

ومن جانبها أضافت زوجة عدوية، خلال الجزء الثانى من لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن محمد ابنها ممثل عظيم وبيقلد كويس جدا، لكنه مش مقتنع انه يبقى ممثل ومطرب مع بعض.

وعلى جانب آخر قال عدوية أنا لا أعرف حسن شاكوش أو حمو بيكا، ولم أهتم بأغانى المهرجانات أو أسمعها، ولكنى دائما أسمع أغانى الست "أم كلثوم".

وأضاف عدوية، إن شعبان عبد الرحيم الله يرحمه كان زى أخويا الكبير، وزورته فى المستشفى وكان بينا ود وعشرة.