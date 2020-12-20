شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: اتربيت غلط ووالدى كان رافض إنى أتجوز على زوجتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حميدة، عندما تزوجت للمرة الثانية لم أبع زوجتى؛ لأن زوجتى الأولى سهير شريكة حياتى، أما زوجتى الثانية مها شريكة نصف حياتى، وكل واحدة لها حب وكل واحدة ليها وضعية، ولكن كون أن الخطأ ده خطأ اجتماعى أنا معترف بيه.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على قناة DMC، إحنا فيه حاجات فى تربيتنا غلط، وهى إننا بنتعامل مع المرأة بأنها مجرد شىء، وأنا تربيتى من صغرى إن أنا الراجل وبنت عمك ملهاش كلمة ولا عمتك لها كلمة، فمن صغرى اتربيت غلط، ولكن أنا أُكن كل التقدير للأنثى؛ لأن اللى ربونى إناث مش ذكور وهما أيضا السبب فى أنهم كانوا بيعاملونى كأنى "سى السيد".

وتابع، والدى كان رافض زواجى الثانى، وكان يكره الزواج الثانى كراهة التحريم، لأنه لم يتربى على ذلك، ووالده حتى لما كان متجوز واحدة قبل والدته فكان جوازه نتيجة إن زوجته الأول توفيت فالظروف وضعته فى هذا الشكل، فأنا والدى كان رافض تماما إنى أتزوج على سهير وهى طبعا كانت رافضة.

وكان الفنان محمود حميدة، قد قال أثناء استضافته فى الجزء الأول من الحوار: "أنا لا أستوحش بدون أحد ولو اشتقت لأى شخص أستحضره فى ذهنى حتى الأموات، واسمى بالكامل محمود حميدة حسن محمود حميدة، ومحمود حميدة هو اسم مركب وكان نفس اسم جدى وكانت عائلتى تدعى عقل".

وأضاف النجم محمود حميدة: "كنت أنده لوالدى ووالدتى بمّامّا وبّابّا، وكان والدى ينده والده ووالدته يا أبا وأمّا، وظللت أنا وإخوتى نقول لهم ذلك إلى أن قرر إخوتى بعدما كبروا أن يقول له (يا حاج)، وهنا ثورت لأنى رأيت أن كلمة حج تعنى أنه اعتزل الأبوة، ولكن سرعان ما عادوا مرة أخرى ليقولوا له بّابّا".

ويُعرض برنامج "السيرة" يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، فى تمام الحادية عشرة مساء، على قناة dmc.















