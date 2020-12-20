شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أعمال الفنانة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاصيل جديدة فى قصة الفنانة عبير بيبرس، المتهمة بقتل زوجها فى شقته بمنطقة البساتين، بعد أن قررت النيابة العامة إحالتها إلى محكمة الجنايات، ووجهت لها تهمة القتل العمد.

وقالت المتهمة، عند مواجهتها بالحرز رقم 19855، وهو عبارة عن هاتف محمول المتهمة حول صورة بتاريخ يوم الحادث 30 مايو الماضى، التقطتها المتهمة لنفسها ويظهر فيها المجنى عليه ملقى أرضا على ظهره، ويرتدى "تيشرت لونه أحمر"، وتظهر المتهمة فى الصورة وهى تخرج لسانها عقب مقتله، أجابت المتهمة: "مكنتش مصدقة أنه مات، بعد ما الإسعاف جت وقالت لى أنه توفى".

ونستعرض أهم المعلومات عن الفنانة عبير بيبرس..

اختفت الفنانة عبير بيبرس، عن الساحة الفنية منذ حوالى 3 سنوات، وقدمت عددا من الأعمال، بدأت ببطولة فيلم روائى قصير: بعنوان: "كما تدين تدان".

وفى عام 2014، بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها فى المسلسل الكوميدى "إلسع وفلسع"، بطولة كل من الفنان شريف صبحى، ومنير مكرم، وآمال رمزى، والذى ظهر فيه الفنان أحمد بدير، والفنان أحمد فرحات، كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.

وفى العام نفسه، شاركت فى مسلسل كوميدى آخر، تحت عنوان: "شلة نصابين"، بطولة عبدالله مشرف، وائل علاء، أحمد صيام، وميار الببلاوى، وفى 2016 شاركت فى أول عمل سينمائى لها من خلال فيلم "مشروع ميت"، بمشاركة الفنان أحمد الجوهرى، ويعد العمل من أفلام المقاولات التى تعتمد على تمويل أبطاله.