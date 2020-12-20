الارشيف / فن ومشاهير

محمود حميدة يكشف سبب إعلان زواجه الثانى بشكل رسمى بعدما كان فى السر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يكشف سبب إعلان زواجه الثانى بشكل رسمى بعدما كان فى السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حميدة، أنا خليت إخواتى يتجوزوا جوازات تانية، وقلتلهم أنا هاتصدر للموضوع وملكوش دعوة بأى مصايب؛ لأن ميقدروش يقلوا لأبوهم كده، ودى كانت بجاحة منى.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على قناة DMC، أنا متزوج سهير من 38 سنة، ومها من 28 سنة، وجوازى بعد 10 سنين من الأولى مش طفاسة، ولكن ممكن نقول طبيت وحبيت؛ ولأنى مش بحب أعمل العلاقات اللى هى غير شرعية، وقلت أتجوز، وزوجتى التانية عندها ولدين، وده كان سبب خلانى أعلن الزواج رسمى ومشهر به، لأنه فى الأول كان فى السر.

وتابع، فى يوم قريت فى الأخبار واحد راجل متزوج وكان مخبى على زوجته الأولى وعياله عمل حادثة ومات، والقاضى قال لولاد الراجل أن ملهومش ورث، فقلت بينى وبين نفسى أموت وعيالى ما يبقاش لهم أى حاجة، فقررت أخلى الجواز رسمى.

 

3393f349-97f2-4181-b02b-578dd26a5d94
 

 

0b5b1bc0-27c3-4977-aa75-77919a71fd12
 

 

5a4e3770-63a4-48cf-8b38-eed8fe0aeb33
 

 

dc817d95-59b4-4d21-a7f3-94aaad2ae8ab
 

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا