شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمود حميدة: القدرة الجسدية تمنعنى عن الزواج بالثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حميدة، زوجتى الأولى طلبت الانفصال فى الأول، ولكن مقدرش أنفذه؛ لأن حبى ليها لم يمت ولا حبى التانى مات أيضا، وزواجى كان لأنى شايف إنه حق، وأن من حقى أتزوج أربعة، ولكن أنا شايف دلوقتى إنه كان اندفاع وأنا صغير ومش بشغل دماغى ومكنش بيفرق معايا أيها لمصيبة اللى ممكن تحصل.

وأضاف خلال استضافته فى برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على Dmc، الجواز للمرة الثانية مسؤولية كبيرة إنك توفق بين الاثنين ولكن أنا عندى مسؤولية كبيرة تجاه كل شىء فى حياتى.

وتابع، مش ممكن أتجوز جوازة تالتة؛ لأن معنديش القدرة الجسدية، وأنا قلت الكلام ده قبل كده عشان أوضح للجمهور إن المسألة دى غلط أصلا، حتى الفنان فاروق الفيشاوى الله يرحمه قالى أنت إزاى تقول على نفسك كده.

واستكمل، ده أنا بعتبره إقرار منى بأن المسألة دى غلط؛ لأن موضوع الجوازات التانية فى مجتمعنا بتحصل كتير، خاصة أن لو الست تعبت شوية فزوجها يروح يتجوز عليها، رغم إنها تعبت من خدمته وخدمة عياله، وبرضه لازم أقول إن التربية بيكون أساسها غلط والعادات والتقاليد اللى شربناها من صغرنا غلط.















