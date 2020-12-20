شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: الكينج زى الفل وفى بيته لقضاء فترة نقاهة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان الكبير، هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، على تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير، قائلاً: "أطمن جمهوره الذى يحب محمد منير عن حالته الصحية، فعلاً كان تعب فى أثناء المجهود الكبير الذى بذله فى ألبومه الأخيرة، حيث أصابته وعكه اضطر على إثرها التوجه للمستشفى، وإجراء بعض الفحوصات، وهو دلوقتى زى الفل مافيش حاجة وحشة من إلى ترردت أنه مصاب بها ."
وأضاف نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدو، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذو يعرض عبر شاشة ،"ON" قائلاً: "هو الحمد لله بخير وفو بيته بيستجم وبطمن كل جمهوره العريض ."
وكشف نقيب المهن الموسيقية، أنه هاتفه واطمئن عليه، قائلاً: "كلمته من يومين واطمنت عليه وبتصل بالمقربين ليه طول الوقت، وأتمنى أنه يكمل فترة النقاهة ويلتزم بتعليمات الأطباء، و لازم يرتاح وااتفقت معاه على كدا، و أنو لازم يستجم ويرتاح ومافيش أى مرض مصاب بيه من إللى سمعناه لأنى ااتخضيت لما قرأت الأخبار دى".
وحول علاقته به، قال نقيب المهن الموسيقية: "محمد بالنسبة لى أخ عزيز ومن قبل مايبقى فنان كبير كلنا بنحبه، وبنحب بلده، بلاد النوبة إللى بتعبر عن تراب مصر وفنها الأصيل، و أنا بحبه على المستوى الشخصة، ومن وقت للتانى بنتكلم وبناخد رأى بعض فى حاجات تخص الحالة إللى عايشينها ".
وواصل نقيب المهن الموسيقية: "موسيقى محمد منير بالنسبة لنا جميعاً وماقدمه للفن المصري هى حالة خاصة به جداً، بشكل مميز جداً، وبصوت مختلف فيه بساطة وحلاوة فى نفس الوقت، وبيغنى الغناء الجميل إللى كلنا بنحبه، وإللى بيخش القلب ويعبر عن أصوله وجذوره فى أسوان والنوبة، التى ينحدر منها وده سبب حلاوته ".
وأتم نقيب المهن الموسيقية، قائلا: "لون بشرته السمرا الجميلة الرائعة التى تظهر سمار المصريين، وأصالتهم، بالإضافة لموسيقى النوبة الأصيلة وهو مغناش بس كده غنى كل الألوان، هو فعلاً حالة مختلفة لطبيعة صوته ".
واكمل نقيب المهن الموسيقية: "مابزقهش لما بسمع أغانيه، حتى بالرغم من وجود أصوات أخرى قد تكون لديها إمكانيات ومساحات أكبر، لكن مش بنقدرنسمعهم على طول لكن منير من بساطته وحلاونه مابنزهقش منه حتى لو سمعناه 24 ساعه".