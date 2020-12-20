أول رد فعل من حمو بيكا بعد قبول نقابة الموسيقيين اعتذاره (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ظهر نجم المهرجانات حمو بيكا، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مع المحامي ياسر قنطوش، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، بعدما قرر النقابة التنازل رسميا عن دعواها القضائية ضده حفاظا على مستقبله وأسرته.

وقال بيكا في الفيديو: "أنا النهاردة كنت في النقابة، واعتذرت للأستاذ هاني شاكر وأعضاء المجلس، والأستاذ هاني شاكر كلم أستاذ ياسر قنطوش اللي كان عاملي القضية، والحمد لله تم التصالح وبإذن الله خير وحبيت اطمن أهلي وناسي".

أضاف: "أستاذ ياسر بلدياتي ووقف جنبي وساعدني، وبشكر أستاذ هاني شاكر، وبشكر أعضاء المجلس، وأنا أخوكم وبتأسفلكم وبحبكم".

وكان المحامي ياسر قنطوش، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، قال في بيان مساء السبت، إن "نقابة المهن الموسيقية في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده نقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر؛ وبعد تقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق؛ فقد قبل السيد النقيب الاعتذار وكلف المستشار القانوني للنقابة بالتنازل عن الدعوى القضائية حفاظا على مستقبله ومستقبل أسرته".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مغني المهرجانات حمو بيكا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، مع تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.