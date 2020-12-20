حفاظًا على مستقبله وأسرته.. "الموسيقيين" تتنازل رسميًّا عن الدعاوى القضائية ضد حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

أكد المستشار ياسر قنطوش، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن النقابة قررت التنازل رسميا عن دعواها القضائية ضد نجم المهرجانات حمو بيكا، حفاظا على مستقبله وأسرته.

وقال قنطوش، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن "نقابة المهن الموسيقية في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده نقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر؛ وبعد تقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق؛ فقد قبل السيد النقيب الاعتذار وكلف المستشار القانوني للنقابة بالتنازل عن الدعوى القضائية حفاظا على مستقبله ومستقبل أسرته".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مغني المهرجانات حمو بيكا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، مع تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.