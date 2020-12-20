عرض مسرحي وبكاء ابنته.. 50 صورة من حفل تأبين محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- محمود عبد الناصر

أقيم مساء اليوم السبت، حفل تأبين النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وذلك على خشبة المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح.

الحفل أقيم تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي كانت في مقدمة الحضور، وأيضا النجوم: نجله عمرو محمود ياسين، وابنته رانيا محمود ياسين والتي دخلت في نوبة بكاء أثناء تكريم اسم والدها، وزوجها الفنان محمد رياض، والنجم الكبير حسين فهمي، والفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ميريت عمر الحريري، والمخرج المسرحي خالد جلال، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، وغيرهم.

وتزين المسرح القومي بعرض صور لمحمود ياسين من أعماله الفنية.

وبدأ حفل تأبين الراحل محمود يس بالعرض المسرحي "الحلم"، من كتابة نجله الفنان عمرو محمود ياسين، ومن بطولة أشرف عبدالغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، إخراج ناصر عبدالمنعم، ويليه تكريم اسم الراحل الفنان محمود ياسين، ويختتم الحفل بفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح عن حياة النجم الكبير الراحل.