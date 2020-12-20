أنباء غير مؤكدة عن عودة الفنان المتهم بالتطبيع إلى تصوير مسلسل موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

علم "الخليج 365" من مصادر مقربة داخل فريق عمل مسلسل "موسى"، أن الفنان الموقوف بسبب اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، عاد مرة أخرى للعمل المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021.

وقالت المصادر -التي فضلت عدم ذكر اسمها - إن التعاقدات مع باقي أبطال العمل كانت قائمة خلال الفترة الماضية، وأن السيناريست ناصر عبدالرحمن مستمر في كتابة حلقات المسلسل، بينما المخرج محمد سلامة يواصل التجهيزات لانطلاق التصوير خلال ساعات.

وحاول "الخليج 365" الوصول للفنان الموقوف أو مدير أعماله، ولكن تعذر ذلك.

وكان الفنان الموقوف، قد أعلن توقف مسلسله "موسى" وخروجه من السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.