دواين جونسون يحتفل بعيد ميلاد ابنته جاسمين الخامس ويهديها حبه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:38 صباحاً - الأكثر قوة نفسياً هم الأشخاص الذين يعيشون حياتهم بشكل طبيعي لكن ضمن قيود الإجراءات الإحترازية مع عائلاتهم،ليقاوموا الخوف وعدم الثقة من تفشي جائحة فيروس كورونا في أرجاء البلاد،والرياضي والنجم السينمائي الأمريكي الشهير دواين جونسون يفعل ذلك وأكثر خاصةً بعد تعافيه وأفراد عائلته من إصابة سابقة بفيروس كورونا.



حظي احتفاله مع أسرته فقط بعيد ميلاد ابنته جاسمين باهتمام مؤثر



يعيش المصارع المعتزل والممثل الأمريكي دواين جونسون الشهير بذا روك ،البالغ من العمر"48 عاماً"،والذي حل بالمركز العاشر كأعلى المشاهير دخلاً بمكسب سنوي بلغ 5،87 مليون دولار،حالة من السعادة والنجاح بتصدره الدائم لقوائم المشاهير واهتمامات الأمريكيين والملايين من متابعيه حول العالم،خاصة لكونه الرجل الأمريكي الأعلى متابعة في مواقع التواصل الإجتماعي حيث بلغ عدد متابعيه في أواخر عام 2020 الحالي 207 مليون متابع ومتابعة في الولايات المتحدة والعالم.

وحظي احتفاله مع أسرته فقط بعيد ميلاد ابنته جاسمين الخامس باهتمام مؤثر من متابعيه بمناسبة إتمام ابنته جاسمين عامها الخامس ،حيث نشر دواين جونسون "48 عاماً" صباح أول أمس الخميس 16 ديسمبر – كانون الأول ،مقطع فيديو في حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" ، يظهر حمله قالب الحلوى بوجود عائلته، ووالدته آتا جونسون،تعزف على جيتار صغير بسعادة في عيد ميلاد حفيدتها جاسمين، وعلق دواين جونسون الأب على الفيديو برسالة مؤثرة، قائلاً :"أصبحت جازي اليوم في الخامسة من عمرها، كان علينا أن نحظى باحتفالات عيد ميلاد قليلة جدًا لأطفالنا بسبب فيروس كورونا هذا العام".

وأضاف: "لكن حبنا سيكون دائمًا أقوى الأشياء في هذه العائلة، في النهاية هذا كل ما يهم حقًا. عيد ميلاد سعيد يا جازي.. ذات يوم بعد سنوات عديدة من الآن، سترى ما أراه.. نحن نحبك".



“Jazzy turned 5yrs old today and this lil’ tornado has no idea how much her and her baby sister anchors our soul. Like all of you families…”



وحظي مقطع فيديو عيد ميلاد جاسمين الخامس ب 6 ملايين و300 ألف إعجاب خلال يومين.