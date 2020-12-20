المهن الموسيقية تصدر قراراً جديدا بشأن حمو بيكا (تفاصيل)

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قراراً جديدا في واقعة تعدي حمو بيكا على أعضاء النقابة وتجاوزة بالقول في حق نقيب الموسيقيين "هاني شاكر". وقررت المهن الموسيقية قبول إعتذار حمو بيكا، والتنازل عن الدعوى المقامة ضده، وذلك حفاظاً على مستقبله ومستقبل أسرته. والتنازل عن الدعوى المقامة ضده، وذلك حفاظاً على مستقبله ومستقبل أسرته. وجاء ذلك بعد ظهور "بيكا" خلال فيديو تقدم من خلاله بالإعتذار لأمير الغناء هاني شاكر وأعضاء نقابته. وكانت قد أصدرت محكمة الدخيله بحبس حموبيكا سنتين مع الشغل بعد تهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول في حق امير الغناء العربي الفنان هاني شاكر .

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