صور .. محمد صبحي يكرم أبناء الراحيلن الذين شاركوه نجاحاته

شهدت احتفالية "50 سنة فن" ، تكريم عدد كبير من الفنانين والمبدعين الراحلينن ، وقام الفنان محمد صبحي بتلسيم الجواز لأبناء الفنانين الذين سبق وشاركوه نجاحاته طوال السنوات الماضية. اقرا ايضاً..محمد صبحي: ذوي القدرات الفائقة وليسوا ذوي الإحتياجات الخاصة ومن ضمن المكرمين الفنانة سعاد نصر وحضرت ابنتها لتتسلم تكريمها في ظهور نادر لها. وتم تكريم اسم الفنان الراحل المنتصر بالله وتسلمت التكريم ابنته. وتم تكريم اسم الراحل الفنان صلاح رشوان وتسلم التكريم ابنته. كما تكرم اسم الفنان الراحل شعبان حسين وتسلم تكريمه نجله. وكذلك كرم الفنان محمد صبحي اسم زوجته الراحلة نيفين رامز وتسلمت التكريم ابنتهما. كما تم تكريم رجل الأعمال السعودي الراحل صالح كامل واستلمت التكريم ابنته. كما تم تكريم اسم المخرج هاني مطاوع وتسلمت التكريم ابنته. وتم تكريم اسم الراحل شوقي طنطاوي وتسلم التكريم نجله. الجدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي، كرم في احتفالية "50 سنة فن" أكثر من 120 مبدع من مبدعين مصر من الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد الذي ساهموا في إبداعه.

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