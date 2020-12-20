شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد عدوية: أنحنى لـ فيفى عبده وأشكرها على الوقوف بجوارنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجهشت زوجة الفنان أحمد عدوية، وقالت إنها تنحنى للفنانة فيفى عبده لمواقفها ووقوفها مع أحمد عدوية طوال محنته.

وأضافت زوجة عدوية، خلال الجزء الثانى من لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنا لو عملت إيه مش هقدر أوفيها حقها، كانت تكلمنى تقولى يا نوسى أحمد ده أخويا وخيره على الكل.

وأشارت إلى أن بيتها كان مفتوح لجميع الفنانين والموسيقيين، وكنا نعيش فى مستوى آخر والحمد لله على كل حال، وهذا حال الدنيا.

وأضافت أن الفنان حسنى شريف والد الفنان تامر حسنى مقدرش أنسى سؤاله الدائم عن أحمد، وكمان حكيم افتكرنا مؤخرا، وكان بيكلمنى عن تكريم إحدى المجلات، وزعلت منه، وقلت ليه لسه فاكرنا وجه زارنا بعدها على طول وأنا بشكره برضو.