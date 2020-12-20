شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو ورانيا محمود ياسين يتوسطان صور والدهما بحفل تأبينه فى المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين المسرح القومى التابع للبيت الفنى للمسرح خلال الساعات الماضية بصور للفنان الراحل محمود ياسين، وهى الصور التى تضم أهم مراحل حياته الفنية سواء المسرحية أو السينمائية، وذلك فى حفل تأبينه الذى أقامه المسرح القومى اليوم، تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وقد أعد هذه الصور المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق.



رانيا محمود ياسين

وفى هذا الإطار حرص كل من: الفنانة رانيا فريد شوقى والسيناريست والمؤلف عمرو محمود ياسين على التقاط الصورة التذكارية برفقة تلك الصور التي زينت المسرح بكافة أروقته، ونشرت رانيا فريد شوقى تلك الصور من خلال حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "تكريم ابى فى المسرح القومى".



عمرو محمود ياسين

حضرت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم والفنان حسين فهمى والنجمة سميحة أيوب حفل تأبين النجم الراحل محمود ياسين الذى أقامه المسرح القومى التابع للبيت الفنى للمسرح اليوم السبت، على المسرح القومى، كما حضر أيضًا ابنه الفنان عمرو محمود ياسين وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض والفنانة سميحة أيوب، وميريت عمر الحريرى، ورئيس البيت الفنى للمسرح الفنان إسماعيل مختار، والفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى .



ابناء محمود ياسين

يذكر أن حفل تأبين الراحل محمود يس يبدأ بالعرض المسرحى «الحلم»، من كتابة عمرو محمود ياسين، ومن بطولة أشرف عبد الغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، من إخراج ناصر عبد المنعم، ويليه تكريم اسم الراحل الفنان محمود ياسين، ويختتم الحفل بفيلم تسجيلى من إنتاج المركز القومى للمسرح عن حياة الفنان محمود ياسين.