شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل خيط حرير تريند على تويتر.. وإشادة بالنجمة مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إشادة كبيرة على السوشيال ميديا بمسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، منذ عرض الحلقة الأولى.

وشغل العمل الدرامى حلقة بعد أخرى انتباه المشاهدين، بسبب حبكته الدرامية ومناقشته قضايا اجتماعية مهمة تمس كل الشرائح والطبقات.

وتصدر مسلسل "خيط حرير" واسم النجمة مى عز الدين قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، وشارك ألاف عبر الهاشتاج وعلقوا على إتقان الفنانين الشخصيات من خلال أداء رائع.



مسلسل خيط حرير



مى عز الدين تريند

شارك العديد عبر الهاشتاج، وكتب محمد عاشور"مى عز الدين مبدعة أوى وبتقدم شغل جميل جدا شابوه مسك ..شابوه عمل يخطف القلب"، وغردت ميار:" أدائك كان عظمه من أول حلقة لحد النهارده مفيش ولا غلطه برافو بجد، إبداع غير طبيعى بجد و مى عملت الشخصية باحترافيه عاليه اوى. برافو استمتعت جدا بالمسلسل".





وقالت رضوى عبر الهاشتاج،" مبروك ليكم النجاح تستحقوه بكل جدارة حسنًا اليد كل شيء متقن سيناريو تمثيل إخراج حتى الاغاني تحفة".

فيما كتب عمرو،" المسلسل اللى رجعنى اتفرج على المسلسلات المصرى من تانى بصراحه المسلسل فوق العظمة واداء مى عزالدين و سوسن بدر خرافى".

يذكر أن مسلسل خيط حرير من إنتاج شركة سينرجى، والتى وفرت كافة الامكانيات لظهور العمل بشكل قوى، وتدور أحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.