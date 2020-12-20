شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية: شعبان عبد الرحيم كان طيب ومخلص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم الكبير أحمد عدوية، أثناء استضافته فى الجزء الثانى من لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن الراحل شعبان عبد الرحيم كانت تجمعنى به علاقة صداقة قوية، وكان مخلص أوى وبيغنى صح، وكنت علطول أزوره فى المستشفى.

واستضاف الليثى، فى حلقة خاصة واستثنائية أمس فى الجزء الأول أحمد عدوية وزوجته، وكشف عدوية خلالها أسرارًا خاصة عن حياة الفنية والشخصية وأصعب المواقف التى مرت عليه فى حياته.

وحكت زوجته تفاصيل الحادث الذى تعرض له عدوية، وهو محاولة قتله عن طريق وضع المخدرات له فى مشروب وليس عملية إخصاء كما أشاع البعض، وكشفت عن مفاجأة حملها منه بعد الحادث وقامت بإجهاض الطفل بناء على توصية الطبيب.

وقال النجم الكبير أحمد عدوية، فى حلقة أمس الجزء الأول: "إننى كنت فى استوديو 46 بالتليفزيون والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قالى صوتك حلو وحافظ عليه، وإنه يحب أغنية خضر العطار منى".

وأضاف عدوية، خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "الملحن الكبير بليغ حمدى يحبنى جدًا وألحانه رائعة وأنا أعشقه جدًا، ولحن ليا أكتر من أغنية زى ياختى سملتين وبنج بُنج وأغنية حزينة اسمها القمر مسافر".

وقالت زوجته: "إن عدوية غنى لى يا أختى سملتين من ألحان بليغ حمدى فى حفل الخطوبة بتاعنا، كما أهدانى يا بنت الحتة والدور الأولانى وأغنية أخرى".