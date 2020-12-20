شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد عدوية: ما حدش بيسأل علينا إلا فيفى عبده ومش مسامحة حلمى بكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد عدوية إنه مسامح الموسيقار حلمى بكر، ومش زعلان منه، وكان الملحن حلمى بكر قد طالب بأن يتوقف عدوية عن الغناء بسبب حالته الصحية.

وأضافت زوجة عدوية، خلال الجزء الثانى من لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إنها لم تسامح حلمى بكر على ما قاله هى وأولادها، وإنها بكت عندما سمعت كلام حلمى بكر، وإزاى يطالب بمنع أحمد من الغناء، على الرغم من أن حلمى بكر قام مرة بزيارتنا سابقة، وقدم لنا 1000 جنيه من نقابة الموسيقيين والموسيقار أحمد فؤاد حسن.

وتابعت: أحمد عدوية ربنا يخليه ليا هو اللى علم أولادنا وفتح البيت وعمل كل حاجة لينا.

وأشارت إلى أن زمايل أحمد بعد الحادثة لم يتصلوا للسؤال عليه، اللى كان بيت أحمد عدوية مفتوح لكل من المطربين والموسيقيين ولاعيبة كورة وظروفنا كانت صعبة.

واختتمت أن والد النجم تامر حسنى هو من يقوم بالاتصال بنا، أيضا النجمة الكبيرة الجدعة فيفى عبده، التى أنحنى لها على ما قدمته لنا ووقوفها بجوارنا فى كل الظروف، وأيضا حكيم اتصل بنا مؤخرا بعد فترة انقطاع، وقام بزيارتنا.