شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية يبدأ الجزء الثانى من "واحد من الناس" بأغنية يا عم يا صاحب الجمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم الكبير أحمد عدوية الجزء الثانى من حلقته مع الإعلامى عمرو الليثى، فى برنامج "واحد من الناس"، الذى يذاع على فضائية الحياة بأغنية "عم يا صاحب الجمال".

واستضاف الليثى، فى حلقة خاصة واستثنائية أمس فى الجزء الأول أحمد عدوية وزوجته، وكشف عدوية خلالها أسرارًا خاصة عن حياته الفنية والشخصية وأصعب المواقف التى مرت عليه فى حياته، وحكت زوجته تفاصيل الحادث الذى تعرض له عدوية، وهو محاولة قتله عن طريق وضع المخدرات له فى مشروب، وليس عملية إخصاء كما أشاع البعض، وكشفت عن مفاجأة حملها منه بعد الحادث، وقامت بإجهاض الطفل بناء على توصية الطبيب.

وقال النجم الكبير أحمد عدوية، فى حلقة أمس الجزء الأول: "إننى كنت فى استوديو 46 بالتليفزيون والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قالى صوتك حلو وحافظ عليه، وإنه يحب أغنية خضر العطار منى".

وأضاف عدوية، خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "الملحن الكبير بليغ حمدى يحبنى جدا وألحانه رائعة وأنا أعشقه جدا، ولحن ليا أكتر من أغنية زى ياختى سملتين وبنج بُنج وأغنية حزينة اسمها القمر مسافر".

وقالت زوجته: "إن عدوية غنى لى ياختى سملتين من ألحان بليغ حمدى فى حفل خطوبتنا، كما أهدانى يا بنت الحتة والدور الأولانى وأغنية أخرى".