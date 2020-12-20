شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر عن الدويتو مع أحمد سعد: "كنت بقدم رجل وآخر رجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، على الدويتو الغنائى الأخير الذى جمعه بالفنان أحمد سعد، قائلاً: "عندما شاركت أحمد سعد في الدويتو الجديد كنت بفكر فى عمل حالة جديدة بالنسبة ليا".

وحول كواليس قبوله للعمل قال: "لما أحمد بعتلي الأغنية في البداية كانت عجباني جداً بس الصراحة كنت بقدم رجل وبأخر التانية، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON":" في النهاية اتفقنا أني هروح أجرب صوتي في الاستوديو، واتفقنا تكون " دويتو " وقلتله وقتها يا أحمد مش هينفع لان طبقة صوتك عالية عليا أنت طبقة صوت مختلفة عني فخلينا نجرب الأول ونشوف هيربكوا على بعض ولالا ؟" .

وأكمل :" فعلاً رحنا وقعدت أبص على الفنان أحمد سعد واقلده بطريقته لأن طريقتي في الغناء الناعمة مش هتنفع.. وأنا حاولت أكون بقلده مش العكس وهو من الناس اللى بحبه جداً على المستوى الشخصي والفني فهو فنان رائع "

مشدداً أن أكثر الصعوبات التي واجهته هي ااختلاف طبقة الصوت، قائلا: "لكن في النهاية الأغنية كانت حلوة وجميلة وواصلة للشباب ".

كان المطرب هاني شاكر الجمهور والفنان أحمد سعد قد قاما بتقديم دويتو غنائي بينهما بعنوان: “يا بخته”، وهما من جيلين مختلفين تمامًا في الغناء، فهاني شاكر من جيل الكبار في فترة السبيعنيات تقريبا، وكانت انطلاقته الفنية في نفس فترة وجود العندليب الفنان عبد الحليم حافظ.