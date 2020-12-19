محمود حميدة: كنت أول ممثل عربي يكتب في هويته “المهنة ممثل”

متابعة بتجــــــــــرد: حلّ الفنان محمود حميدة ضيفاً على برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر قناة dmc وقناة أبو ظبي.

وخلال البرنامج كشف حميدة عن الكثير من أسرار حياته الشخصية وسبب احتقاره لمهنة التمثيل في البداية وعلاقته بالفنان الراحل أحمد زكي والمحطات الهامة في حياته الفنية.

قال حميدة: “أتذكر أن أول كلمة نطقت بها في عمر خمسة شهور كانت كلمة جحش، بسبب عمتي زينب التي كانت تحملني لننظر إلى حوش البهائم، وكانت تشير للجحش الصغير وتردد اسمه أمامي حتى نطقت كلمة جحش قبل بابا وماما”.

وأضاف: “كنت أود أن أكون مثل جدي، وقررت أن أتقمص شخصيته وأصبحت تاجراً مثله بعد وفاته مباشرةً، كنت أنزل لسوق المواشي للتجارة وأنا في الحادية عشرة من عمري، وكانت كلمتي لا يستطيع أحد تكسيرها فكنت منذ بدايتي معلماً كبيراً”.

وتابع: “كنت أحب زوجتي وعمري خمس سنوات، ولكن عندما أصبحت مراهقاً ودخلت في علاقات نسائية تركتني، وعندما كنا نزور منزلهم كي نخطب أختها لشقيقي ورأيتها بعد كل هذه السنوات، شعرت للوهلة الأولى أن هذه هي الحبيبة الوحيدة والتي لن أتزوج غيرها وهو ما حدث”.

وعن بدايته في التمثيل قال: “أولى بطولاتي كانت مناصفة مع أحمد زكي ولم أكن أحب مزاجيته، لأنه كان وحيداً ويقطع الصلة بينه وبين أي شخص عمداً، لكن علاقتي به ظلت مستمرة لأني كنت أعرفه قبل العمل”.

وأكد أنه كان في السابق يحتقر التمثيل ومن يمتهنونه، وكانت بالنسبة له عدوى خاطئة، وعندما اكتشف خطأه كان أول ممثل عربي يكتب في بطاقته المهنة “ممثل”، أما الرقص، فهو يصف نفسه حتى الآن بأنه رقاص وليس راقصاً، مكايدة في المجتمع.