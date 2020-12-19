نعومي آكي تجسّد دور المغنية الراحلة ويتني هيوستن

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت مجلة “ذا هوليوود ريبورتر” أنّه تم اختيار الممثلة البريطانية نعومي آكي لتؤدّي دور المغنية الرّاحلة ويتني هيوستن في الفيلم الذي يروي قصة حياتها بعنوان ” I Wanna Dance With Somebody”.

وقالت مخرجة الفيلم ستيلا ميغي: “لقد أمضينا معظم وقتنا في العام الماضي نبحث عن ممثلة يمكنها أن تقوم بدور هيوستن، ونعومي آكي قد أبهرتنا في كل مرحلة من مراحل الاختبار”.

وتابعت: “لقد تأثرت بقدرتها على التقاط الحضور المسرحي لأيقونة عالمية، وفي الوقت نفسه قدرتها على نقل المشاعر الإنسانية إلى حياتها الشخصية”.

وقد حصلت نعومي أيضاً على موافقة من زوجة أخ ويتني، بات هيوستن، والمنتج كلايف ديفيس اللذين يشاركان كمنتجين في الفيلم.

والفيلم من كتابة أنتوني ماكارتن وهو كاتب فيلم Bohemian Rhapsody في العام 2018، ومن المتوقع طرحه مع نهاية العام 2022.