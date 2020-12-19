أندونيسيا تستضيف نهائيات كأس آسيا 2021 بكرة السلة

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة الـFIBA في آسيا اليوم الجمعة عن منح إستضافة نهائيات كأس آسيا ٢٠٢١ لإندونيسيا، وستكون هذه المرة الثانية التي ستستضيف إندونيسيا النهائيات بعد العام ١٩٩٣ عندما أحرزت الصين اللقب على حساب كوريا الشمالية. وستقام البطولة خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٨ آب المقبل بمشاركة ١٦ منتخباً من قارتي آسيا وأوقيانيا.

وعبر السيد داني كوسايسه، رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة السلة عن افتخاره باستضافة بلاده للنهائيات قائلاً: “ستساهم هذه البطولة في الاعداد جيداً لكأس العالم ٢٠٢٣ من الناحيتين التنظيمية كإتحاد وفنية للمنتخب الذي بدأ بالتطور بشكل جيد في الآونة الأخيرة”.

وتعد إندونيسيا إحدى الدول المستضيفة لكأس العالم لكرة السلة ٢٠٢٣ إلى جانب اليابان والفلبين.

من جهة أخرى، قال الشيخ سعود بن علي آل الثاني رئيس الاتحاد الآسيوي: “ستكون بطولة مليئة بالإثارة، واستضافة إندونيسيا للبطولة يؤكد جديتها بالعمل المتواصل لتنظيم بطولة كأس عالم مميزة في العام ٢٠٢٣، وهو أمر إيجابي للعبة في البلاد بشكل خاص وآسيا بشكل عام” وبالإضافة إلى إندونيسيا المستضيفة فقد ضمنت لبنان والبحرين التأهل إلى النهائيات بعدما سجلتا نتائج مميزة ضمن المجموعة D من التصفيات فيما سنتعرف على المنتخبات الثلاثة عشرة المتبقية تباعاً.

وسيقام الدور الأول من النهائيات وفق نظام المجموعات، حيث سيتم تقسم المنتخبات الستة عشرة إلى أربع مجموعات، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما ستلعب المنتخبات أصحاب المراكز الثاني والثالث مباراة إضافية قبل اللحاق بفريق دور الثمانية.