لأول مرّة منذ العام 1907.. التقليد السنوي في “تايمز سكوير” من دون جمهور ليلة رأس السنة

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات ليلة رأس السنة التقليدية في ساحة “تايمز سكوير” في مدينة نيويورك الأميركيّة، أنّ هذا الاحتفال، الّذي يُعتبر من أكبر إحتفالات رأس السنة، سيكون هذه السنة عن بعد.

وفي التّفاصيل، فلن يسمح للمشاهدين بالتجمع في الساحة وذلك بسبب كل القيود والتدابير والاجراءات الوقائية المفروضة في المدينة بسبب فيروس كورونا. وسيُنقل الحفل مباشرة عبر القنوات التلفزيونية وشبكة الإنترنت وعبر التطبيق المجّاني “NYE”، أو عبر VNYE.com.

وسوف يطلق على الضيوف المشاركين في الاحتفال لقب “أبطال عام 2020” ومن بينهم جميع العاملين في خدمات الطوارئ والأطباء الذين يتواصلون مباشرة مع المصابين بفيروس كورونا وعائلاتهم.

ويُشار إلى أنّه يمكن للمشاركين خلق شخصية افتراضية خاصة بهم على التطبيق للمشاركة في الحفل، والاستمتاع بالعروض الفنية والغنائية مع مختلف النجوم وخوض مختلف الألعاب والتحدّيات.