ترامب ينتهك اتّفاقية قام بتوقيعها عام 1993.. وجيرانه لا يريدونه مقيمًا بينهم

متابعة بتجـــــــــــرد: تصدّى جيران الرّئيس الأميركي دونالد ترامب في مدينة “بالم بيتش” بولاية فلوريدا الأميركية، لرغبة ترامب في السكن بينهم بعد خروجه من البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل.

وفي التّفاصيل، ففي رسالة موجهة إلى مسؤولي “بالم بيتش”، قال المحامي رجينالد ستانبو إنّ ترامب سينتهك اتفاقيّة “إقامة الزائرين” التي وقّعها في العام 1993، إذا ما اتخذ مقر إقامته الأساسي في المنتجع.

وكشف المحامي في رسالته أن الاتفاق يمنع ترامب من استخدام النادي كمقر دائم لإقامته وأنّه وكيل لجيران في النادي ينتابهم القلق منذ الآن من حدوث اضطرابات وازدحام بحركة المرور، مضيفا أن أسعار العقارات قد تنخفض لهذا السبب في المنطقة.

ويُشار إلى أنّ القانون يمنع ترامب من الإقامة في منتجع “مار إيه لاغو”( Mar-a-Lago) الخاصّ به بنحو دائم بعد مغادرة البيت الأبيض، كما يمنع قضاء أيّ عضو أكثر من 21 يوماً في السنة أو أكثر من سبعة أيام متتالية في المنتجع. وبالتّالي طلبوا من مسؤولي المنتجع إبلاغ الرئيس رسمياً بأنّه لا يمكنه العيش بالنادي بشكلٍ دائم، ودعوا المسؤولين المحليين إلى تجنب أي موقف محرج بعد مغادرته البيت الأبيض.