محمد الشرنوبي يُعلن إصابته بفيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان المصري محمد الشرنوبي إصابته بفيروس كورونا اليوم السبت من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”.
ونشر الشرنوبي تغريدة أشارت من خلال إلى أنه أجرى مسحة كورونا وجاء النتيجة إيجابية فكتب: “عملت مسحة كورونا و طلعت ايجابي و الحمدلله الاعراض خفت و اتحسنت جداً”.
وكان محمد الشرنوبي قد أعلن عن انتهاء تصوير مشاهده ضمن مسلسل “لؤلؤ”، الذي يقوم ببطولته بمشاركة الفنانة مي عمر، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
نفيد بالذكر أن مسلسل “لؤلؤ” يشارك في بطولته إلى جانب محمد الشرنوبي ومي عمر، عدد من الفنانين نذكر منهم أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.
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