ظهرت صلعاء.. هند البحرينية تصدم متابعيها

متابعة بتجـــــــــــرد: صدمت المغنّية هند البحرينية متابعيها، بنشرها مقطع فيديو عبر حسابها في “انستغرام”، ظهرت فيه وهي صلعاء من دون شعر، الأمر الذي جعل البعض يظنّ أنّها قد تكون مريضة، وأنّها خضعت لجلسات علاج تسبّبت بخسارة شعرها.

واتضح لاحقاً أنّ الفيديو هو ترويج لصالونها الذي تملكه للشعر المستعار. وبأنّها استخدمت “ماسك” يوضع على الشعر لحمايته عند استعمال الشعر المستعار أو “الباروكة”.

وكان انتشر أخيراً مقطع فيديو لهند وهي تؤدّي موال “حرام نار الهوى” للفنانة نجوى كرم، وقد أشاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بأدائها هذا الموال، خصوصاً لجهة اللهجة اللبنانية، وطالبوها بتقديم موال خاص بها وإعادة تجربة الغناء باللهجة اللبنانية حيث سبق لها أن خاضت هذه التجربة من قبل.