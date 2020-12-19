بالصورة – لطيفة التونسية في “لوك” مختلف.. الأشقر يليق بها!

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها إطلالة جديدة من كواليس “فيديو كليب” أغنيتها الجديدة “خليني” التي طرحتها في آب (أغسطس) الماضي على قناتها الرسمية في “يوتيوب”، من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي،

وظهرت لطيفة في الصورة التي نشرتها على “إنستغرام” بإطلالة مميّزة اعتمدت فيها قصة الشعر القصيرة واللون الأشقر الغريب عن إطلالات لطيفة الاعتيادية. وعلقت قائلة: “صباح الفل… من كواليس تصوير كليب خليني”.

ولاقت الصورة استحسان عدد كبير من متابعيها الذين أثنوا على جمالها والطاقة الإيجابية التي بثّتها. كما علّقت الفنانة جومانا مراد قائلة: “حلو أوي تحفه ما شاء الله”. وبالفعل، فان اللون الأشقر بدا أنه يليق بالفنانة التونسية.

يذكر أنّ آخر أعمال لطيفة كان أغنية “ردّ الباب وغرب” التي تخطّى عدد مشاهدتها على “يوتيوب” المليون و 400 ألف مشاهدة.