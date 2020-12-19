متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها إطلالة جديدة من كواليس “فيديو كليب” أغنيتها الجديدة “خليني” التي طرحتها في آب (أغسطس) الماضي على قناتها الرسمية في “يوتيوب”، من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي،
وظهرت لطيفة في الصورة التي نشرتها على “إنستغرام” بإطلالة مميّزة اعتمدت فيها قصة الشعر القصيرة واللون الأشقر الغريب عن إطلالات لطيفة الاعتيادية. وعلقت قائلة: “صباح الفل… من كواليس تصوير كليب خليني”.
ولاقت الصورة استحسان عدد كبير من متابعيها الذين أثنوا على جمالها والطاقة الإيجابية التي بثّتها. كما علّقت الفنانة جومانا مراد قائلة: “حلو أوي تحفه ما شاء الله”. وبالفعل، فان اللون الأشقر بدا أنه يليق بالفنانة التونسية.
يذكر أنّ آخر أعمال لطيفة كان أغنية “ردّ الباب وغرب” التي تخطّى عدد مشاهدتها على “يوتيوب” المليون و 400 ألف مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – لطيفة التونسية في “لوك” مختلف.. الأشقر يليق بها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.