بعد غياب طويل.. ظهور مميز لـ شيرين عبد الوهاب

متابعة بتجــــــــــرد: تغيب الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ فترة كبيرة عن التفاعل مع جهورها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أغلقت كل حساباتها، إلا أنها عادت وقررت أن تطل على الجمهور من خلال حسابها على “تويتر” فقط، ورغم ذل فهي قليلة الظهور سوى في مناسبات نادرة كتقديم عزاء أو تهنئة، ولم تعد تنشر أي صور لها أو تتفاعل مع الأحداث الفنية نهائياً.

لكن الماكيير علاء التونسي فاجأ جمهور شيرين بأن نشر آخر ظهور ليقطع عزلتها وغيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورة لشيرين وهو يضع له المكياج في مرحلة الاستعداد لحدث ما.

إلا أن ظهور شيرين كان بحق مفاجأة للجمهور بسبب ظهورها بنحافة واضحة، إلا أن الجمهور اعتبر ظهورها في هذا التوقيت أمراً مميزاً.

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت كشفت عن خططها الفنية لعام 2021، قائلة إنها ستطرح ميني ألبوم غنائي قريبًا، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل خوفًا من تعطل مشروعها، مكتفية بوصفه أنه سيكون مفاجأة لجمهورها.

وعلى الجانب الدرامي أكدت شيرين أنها مستمرة في العمل على شخصيتها كممثلة، مشيرة إلى أنها تبحث عن مشروع جيد للدخول فيه.