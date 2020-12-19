شاهدوا الصورة الحقيقية الأولى لـ”زومبي أنجلينا جولي”

متابعة بتجــــــــرد: نشر موقع “ميرور” البريطاني صور الفتاة الإيرانية فاطمة خيشفاند المشهورة باسم سحر تبر، والمعروفة بلقب “زومبي أنجلينا جولي”، بعدما زعمت انها خضعت لأكثر من 50 عملية تجميلية لتشبه النجمة الاميركية انجلينا جولي، قبل ان تعترف انها كذبت وأنها استخدمت فقط مساحيق التجميل والبرامج المعلوماتية.

وجاء صور خيشفاند بعد الإفراج عنها من قبل السلطات الإيرانية بكفالة مالية، بعد عام من اعتقالها وأيام من صدور حكم قضائي في حقها بالسجن عشر سنوات بسبب نشاطها على شبكات التواصل الاجتماعي بتهمة ارتكاب جرائم تشمل التجديف والتحريض على العنف.