شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يعتذر لـ هانى شاكر وللموسيقيين عن طريق المستشار القانوني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مطرب المهرجانات حمو بيكا: "أنا النهاردة كنت في نقابة المهن الموسيقية واعتذرت للأستاذ هانى شاكر وأعضاء المجلس، وأنا النهاردة مع المستشار ياسر قنطوش محامى نقابة المهن الموسيقية اللى كان عاملى القضية والحمد لله تم التصالح، وأنا بحب أطمن أهلى وناسى، وكمان أستاذ ياسر بلدياتنا ووقف جنبى وساعدنى، وأنا بشكر النقيب هانى شاكر وأعضاء المجلس.

وقال المستشار ياسر قنطوش محامى نقابة المهن الموسيقية، حمو قدم الاعتذار للأستاذ هانى شاكر وأنا كلمته وقالى: عفا الله عما سلف والموضوع انتهى وهو قدم اعتذارا وإحنا قبلنا اعتذاره، وإن شاء الله يبدأ صفحة جديدة معانا، ويبقى إنسان ملتزم مع شروط النقابة، وهو بطبعه إنسان طيب وغلبان، وإن شاء الله اللى جاى كويس.

وكان قد تقدم ياسر قنطوش، محامى نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة فى الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إدارى الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبى محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هانى شاكر.

وقال محامى نقابة الموسيقيين فى الدعوى القضائية، أن حمو بيكا اعتدى لفظيا على الفنان هانى شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وأن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة وهو غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

وباشرت نيابة الدخيلة التحقيق مع حمو بيكا، وأخذ اقواله فى واقعة سب وقذف هانى شاكر ونقابة الموسيقيين أثناء تواجده للحصول على تصريح لحفل فنى، وقام بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.