شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تسلم درع تكريم الفنان الراحل محمود ياسين لأسرته بالمسرح القومى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وخالد جلال ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان إسماعيل مختار، الفنان الراحل محمود ياسين وقامت بتسليم درع التكريم لأبنائه الكاتب عمرو محمود ياسين والفنانة رانيا محمود ياسين، وذلك خلال حفل تأبينه المقام الان، على المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمى.

وحضرت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم والفنان حسين فهمى والنجمة سميحة أيوب حفل تأبين النجم الراحل محمود ياسين، كما حضر أيضًا ابنه الفنان عمرو محمود ياسين وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض والفنانة سميحة أيوب، وميريت عمر الحريرى، ورئيس البيت الفنى للمسرح الفنان إسماعيل مختار، والفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى .

يذكر أن حفل تأبين الراحل محمود يس يبدأ بالعرض المسرحى «الحلم»، من كتابة عمرو محمود ياسين، ومن بطولة أشرف عبد الغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، من إخراج ناصر عبدالمنعم، ويليه تكريم اسم الراحل الفنان محمود ياسين، ويختتم الحفل بفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومى للمسرح عن حياة الفنان محمود ياسين.

وكان محمود ياسين توفي خلال الأسابيع الماضية عن عمر يناهز 79عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية " نحن لا نزرع الشوك، الباطنية، أنف وثلاث عيون "وشارك فى الأفلام العسكرية مثل "الوفاء العظيم"، "والرصاصة لا تزال فى جيبى".

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها " الدوامة"و"غدا تتفتح الزهور" و" مذكرات زوج" و" اللقاء الثاني" و" أخو البنات" و "اليقين" و" العصيان" و(سوق العصر) و" وعد ومش مكتوب " و" ضد التيار" و" رياح الشرق " و" أبوحنيفة النعمان " .



تابين محمود ياسين (1)



تابين محمود ياسين (2)



تابين محمود ياسين (3)



تابين محمود ياسين (4)



تابين محمود ياسين (5)



تابين محمود ياسين (6)



تابين محمود ياسين (7)



تابين محمود ياسين (8)



تابين محمود ياسين (9)



تابين محمود ياسين (10)



تابين محمود ياسين (11)



تابين محمود ياسين (12)



تابين محمود ياسين (13)



تابين محمود ياسين (14)



تابين محمود ياسين (15)



تابين محمود ياسين (16)



تابين محمود ياسين (17)



تابين محمود ياسين (18)



تابين محمود ياسين (19)



تابين محمود ياسين (20)