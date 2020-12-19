شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد الشرنوبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن إصابته فيروس كورونا، حيث أجرى مسحة كإجراء احتياطى ليتأكد من خلالها عما إذا كان مصابًا بالفيروس أم لا وبالفعل كانت النتيجة إيجابية .

وأضاف أنه شعر مؤخرًا بأعراض من ضمنها ارتفاع حرارة الجسم وعدم الشم مشيرًا أن الأعراض أصبحت تقل ويشعر بتحسن كبير، ويتواجد حاليًا فى المنزل .

وينتظر الفنان محمد الشرنوبى عرض مسلسل "لؤلؤ"، من بطولة مى عمر، حيث يجسد دور شاب يقع في حب بطلة العمل، وتتوالى الأحداث ويدخل في صراعات مع أحمد زاهر تكشفها حلقات المسلسل في إطار درامى مشوق، حيث تجسد مى دور مطربة في المسلسل.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دورمطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.