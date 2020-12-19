شكرا لقرائتكم خبر عن جيم كارى يتخلى عن تجسيد دور جو بايدن في "Saturday Night Live" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نجم الكوميديا العالمي جيم كاري، تخليه عن تجسيد دور الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في برنامج "Saturday Night Live"، وبذلك سينتقل دور جو بايدن إلى شخصية أخرى خلال الفترة المتبقية من موسم البرنامج.

وكتب نجم الكوميديا العالمي جيم كاري عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم السبت: "على الرغم من أن مدة ولايتي كانت 6 أسابيع فقط، فقد شعرت بسعادة غامرة لانتخابي كرئيس لـ SNL ، أعلى نداء الواجب في الكوميديا.

أود المضي قدمًا لعلمي أن بايدن هو المنتصر لأنني نجحت في ذلك. لكنني مجرد واحد في طابور طويل من الفخر والقتال ضد SNL Bidens".



جيم كاري عبر تويتر

وافتتح برنامج Saturday Night Live موسمه في أكتوبر الماضي، بالسخرية من المناظرة الرئاسية بين دونالد ترامب وجو بايدن، حيث ظهر الممثل جيم كاري لأول مرة في شخصية جو بايدن بينما جسد أليك بالدوين شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسخر النجم العالمي جيم كاري، من جو بايدن حينما كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث قلده في إحدى حلقات برنامج"Saturday Night Live"، واستعاد كاري مقتطفات من المناظرة الأولي التي جمعت بايدن مع منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي أحد الفيديوهات على حساب البرنامج علي موقع "تويتر"، ظهر كاري وهو يسخر من مدي تحمل جو بايدن لإهانات دونالد ترامب له في المناظرة، وكيفية استقباله لها بالابتسامة والأعصاب الباردة، حيث تخيل استعانة بايدن بسماع صوت المغني هاري ستايلز.