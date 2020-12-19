إصابة محمد الشرنوبي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي أعلن الفنان محمد الشرنوبي، مساء اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب الشرنوبي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "عملت مسحة وطلعت إيجابي.. والحمدلله الأعراض خفت واتحسنت جدا". وينتظر محمد الشرنوبي عرض مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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