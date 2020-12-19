ظهور نادر.. هذا الممثل ترك الفن منذ الثمانينيات وأصبح عمدة المصريين في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها ومتابعيها، صورة تجمعها بالفنان سامي فهمي، الذي قدّم عدة أعمال فنية في السبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يغادر مصر وينتقل للاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت بوسي، صورة لها مع سامي فهمي عبر حسابها بموقع "إنستجرام" خلال مشاركتهما مساء أمس الجمعة، في احتفالية الفنان محمد صبحي "50 سنة فن"، بمدينة سنبل.

وعلّقت بوسي شلبي: "فاكرين شاكر فضله؟ الفنان سامي فهمي الذي قام بعدة أعمال فنية في السبعينيات، وكان أشهرها مسلسل (برج الحظ) مع الفنان محمد عوض، ومسلسل (حكاية ميزو) مع الفنان سمير غانم، ثم هاجر إلى أمريكا واستقر بها وفتح مطعم للأكلات المصرية ولُقب بعمدة المصريين في نيويورك".

سامي فهمي ممثل مصري، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، بدايته كانت من خلال المشاركة في مسرحية "القاهرة في ألف عام" 1969، ومنها إلى السينما حيث شارك في فيلم "زائر الفجر" عام 1973، ثم انتقل للتليفزيون من خلال مسلسل "فرصة العمر" حيث قدّم دور "شاكر فضله" مع الفنان محمد صبحي عام 1976.

وشارك سامي فهمي في أعمال أخرى منها أفلام: "ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، لست شيطانا ولا ملاكا، اعتداء"، ومسلسلات: "على هامش السيرة، برج الحظ، الأيام، محمد رسول الله، زينب والعرش"، فضلا عن مسلسل "حكاية ميزو" وقدّم شخصية "سلطان" الشهيرة.

وشهد عام 1983 آخر أعماله من خلال مسلسلي "عش المجانين" مع محمد عوض وسهير البابلي، و"الصياد والحب" مع سمير غانم وأحمد بدير وإسعاد يونس، قبل أن يهاجر إلى أمريكا لأجل دراسة الإخراج، ثم قرر الاستقرار هناك لمدة 30 عاما.

وأعلن سامي فهمي في أكتوبر 2018، أنه سيستقر في مصر ولن يعود إلى أمريكا مرة أخرى.