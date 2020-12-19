وائل جسار يكشف عن أحدث أغانيه "ولا في الأحلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المطرب وائل جسار عن أحدث أغانيه "ولا في الأحلام".

نشر "جسار" صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"ولا في الأحلام، كليب، قريبًأ".

يستعد المطرب اللبناني وائل جسار لإحياء حفل ليلة رأس السنة في فندق "جي دبليو ماريوت" بالقاهرة.

نشر "جسار" بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابه بموقع"إنستجرام"، ترويجًا للحفل، الذي يحييه في 31 ديسمبر.

يذكر أن المطرب وائل جسار قدم حفلًا بدار الأوبرا المصرية ضمن حفلات الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، وذلك في 9 نوفمبر الماضي.