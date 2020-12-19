هبة مجدي: محمد صبحي منحني فرصة كبيرة وأنا عيلة في أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
كرم الفنان محمد صبحي، الفنانة هبة مجدي، ضمن احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها مساء أمس الجمعة في مدينة سنبل.
ونشرت هبة، عدة صور أثناء تكريمها من قِبل محمد صبحي، وعلّقت عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "بمناسبة مرور 50 سنة على المسيرة الفنية لأستاذي محمد صبحي.. ليّا الحظ والشرف إني قابلته واشتغلت معاه واداني فرصة كبيرة وأنا عيلة في أولى ثانوي واتعلمت منه واداني ثقة كبيرة".
أضافت مخاطبة محمد صبحي: "تكريم حضرتك ليّا شرف ووسام كبير قوي مش قادرة أوصفه.. شكرا أستاذ صبحي".
وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسرح مدينة سنبل، مساء الجمعة، للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي "50 سنة فن" في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.
احتفالية "50 سنة فن" ترصد الحالة الفنية التي مرّ بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.
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