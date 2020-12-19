صورة..هذا ما قاله كريم فهمي عن حسام غالي

شارك الفنان كريم فهمى، متابعيه وجمهوره علي موقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه مع النجم حسام غالى، نجم الأهلى و مدير الكرة بنادى الجونة السابق.

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ونشر فهمى الصورة عبر حسابه الرسمي علي موقع إنستجرام، معلقاً عليها: "الصداقة الحقيقة، عندما يكون الصمت بين شخصين مريحًا"، في إشارة الى الصداقة التي تجمعهما منذ سنوات طويلة.

وكان قد احتفل الفنان كريم فهمى بعيد ميلاده الـ38، منذ عدة أيام، مع

شقيقه الفنان أحمد فهمى ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، واختار الاحتفال بتورتة تحتفى بتتويج النادى الأهلى بالبطولة الأفريقية التاسعة فى تاريخه، وكانت عليها شعار الأهلى إضافة لرقم 9، كما ظهروا وهم يحملون كأس البطولة الأفريقية، حيث من المعروف أن كريم وأحمد فهمى من عشاق القلعة الحمراء ومن ناشئى فريق الكرة به.

من جانب اخر انتهى النجم

كريم فهمى من تصوير فيلم " ديدو" الذى يدخل مرحلة المونتاج حاليا ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمى، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد .