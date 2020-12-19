تراند اليوم : منطقة الشرابية تتسبب في أزمة نفسية لـ أمينة – تفاصيل

أنتهت الفنانة والمطربة الشعبية أمينة من تصوير باقي مشاهدها من فيلم “الشرابية” بمشاركة مجموعة من النجوم وكذلك صناع وتوديع فريق العمل لمواقع التصوير بإطلاق كلاك الفركش للإنتقال إلي مرحلة المونتاج والمكساج وغيرها ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في أجازه منتصف العام ل 2021.

كشفت أمينة عن تقديمها شخصية تدعي “مرمر” وتعمل مطربة في أحد الملاهي الليلية ومع مرور الوقت تتعرف علي أحد رجال الأعمال وتنشأ بينهما نظرات إعجاب متبادلة إلي أن تصل إلي مرحلة الزواج الرسمي.

و أضافت أمينة أن هذه العلاقة الزوجية تتطور بإكتشاف مفاجأة صادمة لها نفسيًا فتتسبب في أنفصالهم مما يؤدي ذلك إلى عدم رغبتها في بناء علاقه مع شخص أخر مجددًا.

واستكملت أمينة أن شخصية “مرمر” هي مطربة متعلمة وواعية لكل ما هو يخالف الأعراف والتقاليد المصرية ولكن الظروف الإجتماعية والإقتصادية لأسرتها واللجوء إلي الإحتياج المادي هو ما تسببت في تقبلها لهذا العمل مع الإخذ في الإعتبار وضع بصمة الحفاظ على ذاتها وكيانها المهني كمؤدية لعملها فقط دون أن يمسها الآخرين .

ونوهت أمينة إلى أن شخصية “مرمر” قد تكون سيكوباتية وهي من النوع المندمج فلديها علاقات قوية ووثيقة مع أشخاص معينين مثل العلاقات الرومانسية أو الإعجاب وفي هذه المواقف تكون إجتماعية ولديها عطاء وفي نفس الوقت تعامل أي شخص آخر بأسلوب الود الظاهرى من خلال هذة الحدوتة حيث أن دورها لدية تأثير إيجابي في محور أحداث العمل.

يشار إلى أن أحداث العمل تدور في إطار متعدد الطبقات الإجتماعية وتتخلة بعض المواقف الكوميدية وغيرها.

جدير بالذكر أن فيلم “الشرابية ” يضم نخبه من النجوم وهم النجمة أمينة ، علاء مرسي ، راندا البحيري ، لطفي لبيب ، أحمد عبدالله محمود ، سليمان عيد ، حسن عبد الفتاح ، علاء زينهم ، جمال فؤاد ، اللبنانية دومينيك حوراني وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي وإخراج معوض إسماعيل .

علي الجانب الآخر كرمت المطربة أمينة في حفل استفتاء “الأفضل 2020″ لمجلة وشوشة خلال الفترة الزمنية المنقضية كأفضل مطربة شعبية للسنة الثالثة علي التوالي .

وأعربت أمينة عن سعادتها وأمتنانها بذلك التكريم هذا العام لما له من رونق ومذاق خاص وهو الشعور بالفخر والإعتزاز بالنفس لما قدمته من عده كلمات وتعبيرات مختلفة عن شجاعة وبسالة جنود القوات المسلحة المصرية والشعب المصري والعربي لكي يصل حسها الوطني إلي قلوب الجمهور في أرض الكنانة المصرية والعربية وأيضًا الإصرار على التحفيز لتخطي أزمة فيروس كورونا ” كوفيد 19″ حين أن يمر بسلام.

جدير بالذكر أن هذا التكريم نتيجة استفتاء الجمهور عن ما عرض لها مؤخرًا في أكثر من أوبريت وطني وتحفيزي للشعب المصري منها أوبريت “مصر حكاية” الذي عرض تزامنًا مع إحتفالات الذكرى الـ47 لإنتصارات حرب أكتوبر العظيمة والذى شارك فيه كل من المطرب محمد فؤاد ، مدحت صالح ، وائل جسار ، هشام عباس ، أمينة ، دياب ، مى سليم ، ياسمين على ،حسن شاكوش ، عمر كمال.

يضاف إلى ما سبق ذكره أيضًا أوبريت ” لا يا بيروت” والذي شارك فيه مجموعة من نجوم الغناء والفن فى الوطن العربى لمساندة ودعم الشعب اللبنانى فى مواجهة الأزمات وتخطى مختلف العراقيل والصعوبات بعد الحادث الأليم الذى وقع في مدينة “بيروت” مما نتج عنه مئات الضحايا والمصابين وختامًا أوبريت “خليك في البيت” والذي يدور حول العزيمة والإصرار على المرور من هذه المحنة لتخطي هذه الأزمة وغيرها وهو من غناء المطربة أمينة وأحمد شيبة وأداء صوتي ومرئي لكل من الفنان أحمد بدير ومها أحمد وكمال أبو رية وأحمد ماهر .

