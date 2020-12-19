تراند اليوم : سمية الخشاب: أتمنى زيادة المشتركين على قناتي باليوتيوب بـ 2021

الفنانة سمية الخشاب، قالت إنها تتمنى استكمال تصوير مسلسل “موسى”، بعد أن ترددت أخبار بإيقافه، والذي تشارك في بطولته بجانب الفنان الموقوف.

وأضافت سمية أنه حتى هذه اللحظة، لا توجد أعمال درامية تشارك فيها بجانب مسلسلها الرمضاني “موسى”، قائلةً: “لسا مفيش حاجة لغاية دلوقتي ربنا يسهل”.

وعن مشاركتها في أعمال سينمائية، قالت سمية الخشاب، إنها لم تتخذ قرارًا في الانضمام لعمل سينمائي حتى هذه اللحظة، حيث كان آخر أعمالها في السينما هو فيلم “الليلة الكبيرة” الذي عُرض في 2015.

وأردفت سمية، أنها ترغب في الفترة المقبلة تصوير فيديو كليب جديد ومختلف عن قضية اجتماعية ما، وتعد آخر إصدارتها الغنائية كليب “عربية أنا”، الذي طُرح على قناتها بـ”اليوتيوب” في فبراير من مطلع عام 2020، وتخطى المليون مشاهدة.

ونفت الخشاب ما تردد حول تصميمها الفستان الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، بعدما أشاع البعض أنها صممت هذا الفستان بسبب شهرتها في حب تصميم الأزياء، وكان الفستان لونه أسود وكاشف عن البطن.

وصرحت سمية أنها اتجهت في الفترة الماضية إلى الاهتمام بمشاركة جماهيرها، يومياتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث قالت: “رفعت صورة ليا النهارده على الانستجرام وأنا في الجيم قلبت الدنيا ودخلت تريند”.

وأضافت الخشاب أنها سعيدة لردود الأفعال من الجماهير على حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: “الناس بتحب السوشيال ميديا، وأنا ببقا مبسوطة وأنا بشاركهم أنا بعمل إيه”.

وعن ختام عام 2020 قالت سمية: “والله كانت بالنسبالي سنة حلوة وحققت فيها حاجات كتير، وشاركت في أعمال كتير راضية عنها ومبسوطة بيها”.

أما عن طموحها في2021 فأكدت أنها ترغب المشاركة في أدوار قوية ومختلفة عن سابق أدوارها في الدراما والسينما، كما تسعى لزيادة عدد المشتركين على قناتها على”اليوتيوب” الذين يتقتربون من 160 ألف مشترك، وترغب في زيادة نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر بواسطة القاهرة 24.

