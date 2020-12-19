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تراند اليوم : نجلاء بدر في حفل دير جيست : لابسة من غير هدوم – إتفرج

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لفتت الفنانة نجلاء بدر الأنظار إليها بسبب إطلالتها في حفل دير جيست السنوي للفنانين المميزين بأعمالهم في عام 2020، بعد تكريمها عن دورها في حكاية “لازم أعيش” في مسلسل “إلا أنا”.

 

أحمر الغامق، طويل وضيق مفتوح من منطقة الصدر وشفاف في منطقة البطن.

 

ولفتت نجلاء الأنظار برشاقتها وخسارتها للوزن، إذ تحافظ منذ فترة على الاهتمام بلياقتها وممارسة .

 

 

 

يشار إلى أن نجلاء بدر انشغلت الفترة الماضية في تصوير دورها في مسلسل “لؤلؤ”، الذي يبدأ عرضه في 27 ديسمبر.

 

مسلسل “لؤلؤ” من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

 


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