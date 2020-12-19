تراند اليوم : تكريم “عبد العزيز مخيون” بأفتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. شاهد

إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية في حفل افتتاح الدورة الـ31 كرمت الفنان عبد العزيز مخيون.

وفي كلمته عبر مخيون عن سعادته بالتكريم في تونس وإقامة المهرجان في ظل انتشار فيروس كورونا، ووجه الشكر للجميع.

وحصل مخيون على “تانيتا ذهبيا” خاصا، تقديرا له ولمسيرته الفنية في عالم السينما.

ويذكر أن فعاليات الدورة الـ31 لأيام قرطاج السينمائية، انطلقت الجمعة 18 ديسمبر وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه.

يشار إلى أن آخر أعمال عبد العزيز مخيون الفنية مسلسل “البرنس” الذي عرض في رمضان 2020.

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎



