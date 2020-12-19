شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: لا أحتفل بمسيرتى ولكن بمن شاركوا فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد صبحى، أنا لا أحتفل بمسيرتى ولكن غيرى يحتفل بها، وأنا كنت أحتفل بكل من شاركوا فى مسيرتى، ولا يوجد ممثل صنع مسيرته وحده، ولكننا مجموعة من المبدعين يتشاركون فى صنع العمل الفني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، أنا حبيت أكرم كل واحد عمل معايا ولو مشهد واحد زى الفنانة سوسن بدر، وجميعا يربطنا الانضباط والارتباط، ولم أكن قادرا على تكريم كل الفنانين وعددهم حوالى 206، وكنت سعيدا بشكل لا يوصف وأنا أكرم أبناء الفنانين الراحلين على المسرح.

وتابع، لا تستطيع الحكومة أن تنجز شيئا بدون الشعب ونحن نحتاج للجميع المهندس والفنان والحكومة والوزير على أن يتجهوا جميعا فى اتجاه بناء الإنسان، وكنت أقول دائما أن رقم صفر أهم بكثير من رقم واحد والواحد من غير الصفر مش هيعمل حاجة، وفى الحقيقة أن اللعبة الوحيدة التى يتابعها الناس بشغف هى كرة القدم وهى لعبة جماعية ولو قامت على الأنانية لما تابعها الناس بهذا الشكل.

وأكمل، كان نفسى أكرم عم إمام اللى كان والدى بيسبنى عنده لما كان بيشتغل يقطع تذاكر واللى وقف يدعمنى وأنا بمتحن فى شخصية هامل ولكن لم أستطع الوصول إليه أو لأحد أقاربه.